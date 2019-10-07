Kıskançlık yüzünden bir aileyi katletti

Gencin kız arkadaşını, babasını, erkek kardeşlerini ve annesini silahla vurarak öldürdüğü belirtildi. Polisin cinayetin gerçekleştiği evde incelemelerini sürdürdüğü, 25 yaşındaki zanlının ise gözaltına alındığı belirtildi. Kitzbühel Belediye Başkanı Winkler, “Kitzbühel’de daha önce böyle bir trajedi yaşanmadı” dedi.