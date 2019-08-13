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  3. Kıskançlık krizi yüzünden öldürülmüş

Kıskançlık krizi yüzünden öldürülmüş

Kıskançlık krizi yüzünden öldürülmüş

Birkaç hafta önce Rusya’nın başkenti Moskova’daki dairesinde bir bavul içinde boğazı kesilmiş ve yarı çıplak halde ölü bulunan 24 yaşındaki Rus model Ekaterina Semochkina’nın katili kıskanç eski sevgilisi çıktı.

Polisin yaptığı araştırma sonucu yakalanan ve sorgusunda her şeyi itiraf eden Maxim Gareyev, yeni sevgilisiyle tatile çıkmadan az önce Ekaterina’nın dairesine geldiğini ve kıskançlık krizine girerek genç kadını 5 yerinden bıçakladığını anlattı. Genç kadını daha sonra tatile çıkacağı bavulun içine koyan Gareyev olay yerinden uzaklaştı. Gareyev müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.

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