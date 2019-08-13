Kıskançlık krizi yüzünden öldürülmüş

Polisin yaptığı araştırma sonucu yakalanan ve sorgusunda her şeyi itiraf eden Maxim Gareyev, yeni sevgilisiyle tatile çıkmadan az önce Ekaterina’nın dairesine geldiğini ve kıskançlık krizine girerek genç kadını 5 yerinden bıçakladığını anlattı. Genç kadını daha sonra tatile çıkacağı bavulun içine koyan Gareyev olay yerinden uzaklaştı. Gareyev müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.