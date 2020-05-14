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Kırgızistan'ın güneyinde 5 şiddetinde deprem

Kırgızistan'ın güneyinde 5 şiddetinde deprem

Kırgızistan'ın güney bölgesinde yer alan Oş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın güneyinde yerel saatle 03.39 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Kırgızistan’ın yerleşim birimleri Nura, İrkeştam, İkizyak, Kök Suu ve Kara Kindik’te hissedildiği aktarıldı. Açıklamada can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.


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