Kırgızistan'da dün yapılan parlamento seçimleri iptal edildi

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentonun işgal edilmesine varan protesto gösterilerine sebep olan milletvekili seçim sonuçları iptal edildi.

Aksam.com.tr'nin Kırgızistan merkezli yayın yapan 24.kg'den aktardığı habere göre, Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını iptal etti.

Milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etmişti. Öte yandan, seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’i çıkardı.