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  3. Kırgızistan eski lideri Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan eski lideri Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan eski lideri Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon, dün Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olmaması sonrası yarıda kesilmişti.

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, bugün Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı. Başlatılan operasyon sonrası, Atambayev gözaltına alındı.

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