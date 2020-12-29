Kiralık uçak faciası... Türk siyasetçi öldü

Almanya’da Hür Demokrat Parti Gençlik Teşkilatı Yöneticisi 28 yaşındaki Türk politikacı Cenk Genç, Kulmbach’teki kız arkadaşına gitmek için Landshut‘tan Cessna F172 M Skyhawk tipi bir küçük uçak kiraladı. Cenk Genç, havalandıktan bir süre sonra “acil durum sinyali” gönderdi. Ardından kısa süre sonra uçak, Bayreuth bölgesindeki Pegnitz yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü yerle, varmak istediği rota arasında sadece 45 kilometre kalmıştı.

ORMANLIK ALANA ÇAKILDI



Uçağın enkazına, A 9 otoyolunun yakınındaki bir ormanda rastlanıldı ve Genç’in kaza anında öldüğü tespit edildi. Parti başkanı, “Ölümü bizim ve herkes için büyük kayıp” diye mesaj yayınladı. Arkadaşları ise, “O bir yerel politikacıydı. Aynı zamanda her şeyden önce çok büyük ve kaliteli bir insandı. Beklenmedik ölümü hepimizi derinden yaraladı” dedi.