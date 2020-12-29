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29 Aralık 2020 Salı 02:50 | Son Güncelleme:

Kiralık uçak faciası... Türk siyasetçi öldü

Kiralık uçak faciası... Türk siyasetçi öldü

Almanya'da, kız arkadaşının yanına gitmek için uçak kiralayan Türk politikacı Cenk Genç, kalkıştan kısa süre sonra uçağı düşürdü. Ormana çakılan Genç, hayatını kaybetti.

Almanya’da Hür Demokrat Parti Gençlik Teşkilatı Yöneticisi 28 yaşındaki Türk politikacı Cenk Genç, Kulmbach’teki kız arkadaşına gitmek için Landshut‘tan Cessna F172 M Skyhawk tipi bir küçük uçak kiraladı. Cenk Genç, havalandıktan bir süre sonra “acil durum sinyali” gönderdi. Ardından kısa süre sonra uçak, Bayreuth bölgesindeki Pegnitz yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü yerle, varmak istediği rota arasında sadece 45 kilometre kalmıştı.

ORMANLIK ALANA ÇAKILDI

Uçağın enkazına, A 9 otoyolunun yakınındaki bir ormanda rastlanıldı ve Genç’in kaza anında öldüğü tespit edildi. Parti başkanı, “Ölümü bizim ve herkes için büyük kayıp” diye mesaj yayınladı. Arkadaşları ise, “O bir yerel politikacıydı. Aynı zamanda her şeyden önce çok büyük ve kaliteli bir insandı. Beklenmedik ölümü hepimizi derinden yaraladı” dedi.

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