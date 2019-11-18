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  3. Kimya doçentleri bakın ne yaparken yakalandı! Dizi gerçek oldu

Kimya doçentleri bakın ne yaparken yakalandı! Dizi gerçek oldu

Kimya doçentleri bakın ne yaparken yakalandı! Dizi gerçek oldu

ABD'nin Arkansas eyaletinde iki kimya doçenti, okul laboratuvarında metamfetamin ürettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Öğrencilerin ihbarı sonrasında aydınlanan olay, Breaking Bad dizisine benzetildi.

Clark County Polis Müdürlüğü, Henderson Eyalet Üniversitesi'nde görevli 45 yaşındaki Terry David Bateman ile 40 yaşındaki Bradley Allen Rowland'ın laboratuvardan gelen kokulardan şüphelenen öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin CNN'den aktardığına göre, okulun iletişim bölümü dekan yardımcısı Tina Hall, 8 Ekim'deki ihbarın ardından kapatılan laboratuvarın Çevre Dairesi uzmanlarının yardımıyla havalandırılarak 29 Ekim'de yeniden açıldığını söyledi.

LABORATUVARI HAVALANDIRMAK İÇİN PENCERELER SÖKÜLDÜ

Uzmanların içerideki kokudan kurtulmak için hava filtreleme sistemleri kullandığı ve geçici olarak pencereleri söktüğünü anlattı.

Bateman ve Rowland'ın 11 Ekim'de çıkarıldıkları idari izinden dönüşlerinde Cuma günü gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Polis, iki öğretim görevlisi hakkında sentetik uyuşturucu imal etmek ve uyuşturucu yapımı malzemeleri kullanmak suçlarından dava açılmasının beklendiğini söyledi.

BREAKING BAD DİZİSİ

CNN, haberinde esprili bir dille, Breaking Bad dizisine gönderme yaparak "Gözaltına alınan doçentlerin hiçbirinin adının Walter White değil." dedi.

AMC'nin 2008-2013 yılları arasında yayımlanan dizisinde Walter White adlı bir kimya öğretmeninin öyküsü anlatılıyor.

Akciğer kanseri olduğunu öğrenen White, ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için kristal metamfetamin yapmaya başlıyor. Dizide White karakterini Bryan Cranston canlandırıyor.


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