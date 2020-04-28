Kim Jong-un'un öldüğü iddia edilmişti... Çin, Kuzey Kore sınırına yığınak yapmaya başladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında öldü iddiaları sonrası Çin, Kuzey Kore sınırına askeri sevkıyat gerçekleştirdi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde askeri araçların taşınması görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Çin Ordusu'nun askeri araçları Shenyang-Dandong üzerinden Kuzey Kore sınırına yakın Dandong şehrine gönderdiği öne sürüldü.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Dünya basını, son günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, herhangi bir devlet etkinliğine katılmamasını 'öldü' olarak yorumlamıştı. Bazı haberler de ise Kuzey Kore liderinin 'beyin ölümünün' gerçekleştiği yazılmıştı.

KIM JONG-UN HAKKINDA ÇIKAN SÖYLENTİLER

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili iddialar üzerine, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum çünkü bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz."