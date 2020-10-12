Kim Jong-un'dan şaşırtan konuşma: Gözyaşları içinde özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri geçit töreninde yaptığı açıklamada alışılmışın dışında sözler sarfetti. Konuşması sırasında bir ara gözyaşlarını çıkaran ve gözyaşlarını silen Jong-un halktan özür diledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, halkının kendisine güvendiği ancak kendisinin bunlara yeteri kadar yanıt veremediğini belirten Kuzey Kore lideri, bunun için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" diye konuştu.

"BÜYÜK ZORLUKLAR, GÖRÜLMEMİŞ FELAKETLER"

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı, "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti.

Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü.

Pyongyang Ocak'ta Çin sınırını kapatmış ve bir koronavirüs vakası bile bildirmemişti. Uzmanlar, hiç vaka olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor.

Füze ve nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yıllardır uluslararası yaptırımlar uygulanıyor. Doğal afetlerin de ülkedeki durumu ağırlaştırdığı belirtiliyor.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nün Kuzey Kore Direktörü Hong Min, "Kim'in böyle bir etkinlikte neden gözyaşı dökme aşamasına geldiğine bakmak gerekiyor. Satır aralarında liderliğinin çok büyük baskı olduğunu görebiliyorsunuz" dedi.