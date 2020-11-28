28 Kasım 2020 Cumartesi 23:09 | Son Güncelleme:
Kim Jong-un önlem olarak 2 kişiyi idam ettirdi
Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüs önlemleri kapsamında en az iki kişi için idam emri verdi, denizde balık tutmayı yasakladı ve başkent Pyongyang'ı giriş çıkışlara kapattı.
Kuzey Kore’nin düşen döviz kurundan sorumlu tuttuğu ünlü bir döviz alım satımcısı ile yurt dışından getirilen malları kısıtlayan hükümet düzenlemelerini ihlal eden başka bir yetkili Ağustos ayında idam edildi. Kuzey Kore, deniz suyuna virüs bulaşmasını önlemek için denizde balıkçılık ve tuz üretimini de yasakladı.