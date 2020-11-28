Kim Jong-un önlem olarak 2 kişiyi idam ettirdi

Kuzey Kore’nin düşen döviz kurundan sorumlu tuttuğu ünlü bir döviz alım satımcısı ile yurt dışından getirilen malları kısıtlayan hükümet düzenlemelerini ihlal eden başka bir yetkili Ağustos ayında idam edildi. Kuzey Kore, deniz suyuna virüs bulaşmasını önlemek için denizde balıkçılık ve tuz üretimini de yasakladı.