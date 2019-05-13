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'Kim eniştesini öldürtüp başını teşhir etti'

'Kim eniştesini öldürtüp başını teşhir etti'

Donald Trump , Kuzey Kore'yi nükleer silah programından vazgeçirmek için müzakereler yürütüyor. Bu kapsamda Trump'ın yaptığı bir konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında eniştesini öldürtüp başını teşhir ettiğini, söylediği iddia ediliyor.

Söz konusu iddia Washington Post gazetesinde Kuzey Kore müzakereleriyle ilgili bir haberde yer aldı. Güney Kore devlet medyası 2013 yılında Jang’ın infaz edildiğini yazmıştı. Ancak kurşuna dizildiği sanılan Jang’ın cesedinin teşhir edildiğine dair bir bilgi yer almamıştı.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim’in Trump ile yaptığı iki zirvenin de başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geçen hafta yeniden başlattığı kısa menzilli füze atışlarının bir güven bunalımı yaratıp yaratmadığı merak konusu. Trump, Politico haber sitesine yaptığı açıklamada “Bunu bir güven ihlali olarak değerlendirmiyorum. Ama belki, bir yerden sonra öyle sayarım” yanıtını verdi. Trump, Kim’e olan inancını kaybedip kaybetmediğiyle ilgili soruya da henüz o aşamada olmadığını, ancak ileride olabileceğini söyledi.

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