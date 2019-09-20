Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş
Kiev´de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko´nun, polis İHA´sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.
Başkent Kiev´de Metro köprüsünü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü. O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Belko´nun kendisini görüntüleyen İHA´ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA´nın nehre düştüğü görüldü.
(DHA)?