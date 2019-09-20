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  3. Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş

Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş

Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş

Kiev´de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko´nun, polis İHA´sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.

Başkent Kiev´de Metro köprüsünü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü. O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Belko´nun kendisini görüntüleyen İHA´ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA´nın nehre düştüğü görüldü.  

(DHA)?

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