Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş

Başkent Kiev´de Metro köprüsünü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü. O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Belko´nun kendisini görüntüleyen İHA´ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA´nın nehre düştüğü görüldü.

(DHA)?