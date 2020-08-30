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  3. Kıbrıslı Rumlar'ın 'Kapalı Maraş' isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya hazırız
30 Ağustos 2020 Pazar 16:10 | Son Güncelleme:

Kıbrıslı Rumlar'ın 'Kapalı Maraş' isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya hazırız

Kıbrıslı Rumlar'ın 'Kapalı Maraş' isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya hazırız
DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 1974'ten bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini Türk yönetimi altında açmaya yönelik adımlar Kıbrıs Rumlarını da heyecanlandırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne rest çeken Kıbrıslı Rumlar; "Türk yönetiminde Kapalı Maraş'ta yaşamaya hazırız"dedi.

Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türk yönetimi altında Kapalı Maraş'ta yaşamaya hazır olduklarını açıkladı. 1974'te kapanan ve 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ta yaşayan Rumlar, Rum yönetiminin, 'Türklerin yönetiminde açılacak Maraş'a dönmeyin' çağrılarına tepki gösterdi.

Maraş'ın önde gelen ailelerinin temsilcileri, "25 bin Maraşlı Türk yönetiminde yaşamak için geri dönmek niyetinde" açıklaması yaptı. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yıl sonuna doğru Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açıklacağını açıklamıştı.

Kapalı Maraş bölgesi sakinlerinin Rum yönetimine tepki verdiği belirtilen Rum medyası haberlerinde, Rum yönetiminin Maraşlıları tek başına ve çıkmazda bıraktığı ifade edildi.

Maraşlılar, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastaiadis’in, "Size, Kıbrıs Türk idaresi altında Maraş’a dönmekle ilgili gelen tekliflere kulak tıkayın" açıklamasına, "eski vatanseverlik söylemi" diye tepki gösterdi.

'DÖNMEYE HAZIRIZ'

Bölgede en fazla otelleri olan Rum Andreas Lordos, "Ben de dahil en az 25 bin Maraşlının geri dönmek niyetinde olduğunu biliyorum" dedi. Nikor Karullas da, Kapalı Maraş'a dönmek istediğini belirterek, "Kıbrıs Türk idaresi altında da yaparım" dedi. Vakos İkonomu adlı Rum da, "Tabii dönmek isterim. Balık avladığım ve küçükken oynadığım sahile dönmek ve bir kulübe inşa ederek, orada kalmak. Kıbrıs Türk idaresi altında da dönerim çünkü geri dönme gereği varlığını asla kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Rumlar'ın 'Kapalı Maraş' isyanı: Türk yönetiminde açılırsa yaşamaya hazırız
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