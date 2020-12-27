Kıbrıs'ın 14 küçük şehidi 46 yıl sonra... Vatanın kalbinde

Kıbrıs’ta 1974’te EOKA-B terör örgütünün gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamında şehit edilen 14 çocuk için cenaze töreni düzenlendi. DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen çocuklar devlet töreniyle defnedildi. Gazimağusa’daki Muratağa Sandallar Şehitliği’nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri ve Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban gibi isimler katıldı. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “EOKA tedhiş örgütünün 16 yıllık bebekten 95 yaşındaki yaşlısına kadar yaptığı katliam ve savaşın acı yüzünü hatırlıyoruz” dedi.

Tören sonrası konuşan Tatar ise “Çok kayıplarımız var. İnsanları evlerinden aldılar götürdüler ve katlettiler. Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış olacaksa bütün bunları da dikkate almak gerekli. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için buradaki varlığı çok önemli bir husustur” ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ KATLİAM YAPILDI



Kıbrıs’ta 14 Ağustos 1974’te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki 3 Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Tatar, katliamda evladını yitiren babaya başsağlığı diledi.

Cenazeyi Akşam manşetten duyurmuştu. 126 şehidin gömüldüğü toplu mezarlardan bugüne kadar 89’unun kalıntıları çıkarıldı.

SEMİH KAPLANOĞLU AĞLATTI



Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu, Twitter hesabından 1974’teki katliamda öldürülen çocukların da öğrencisi olduğu Atlılar Köyü ilkokulunu 2 sene önce ziyaret ettiğini belirtti.

Kaplanoğlu ayrıca okulun sınıfında oturdukları sıralarla birlikte bu öğrencilerin bazılarının fotoğraflarını, ayrıca o döneme ait gazete küpürlerini paylaştı.