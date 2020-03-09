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  3. Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Kıbrıs Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

AA'nın aktardığı haberde, Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.

Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.


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