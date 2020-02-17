Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0516
  • 6,5598
  • 307.678
  • 120882
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan ortak askeri tatbikat

Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan ortak askeri tatbikat

Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'dan ortak askeri tatbikat

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın, Fransız "Rafale" tipi savaş uçaklarının katılımıyla, bu sabahtan itibaren Kıbrıs'ta ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, "Talos 2020" adı verilen tatbikat, karadan ve havadan icra ediliyor.

Bu sabah başlayan tatbikatın Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasındaki üçüncü ortak tatbikat olduğuna dikkat çekildi.

Tatbikatı takip eden Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, iki ülke arasında askeri düzeyde yakın iş birliği açısından ortak tatbikatın somut örnek teşkil ettiğini söyledi.

İki ülke arasında deniz ve hava savunmasına ilişkin başka tatbikatların yapılmasının beklendiğini ifade eden Angelidis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin yarın Ada'ya geleceğini bildirdi.

Fransa ile Kıbrıs Rum kesiminden askeri iş birliği

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon konusundaki gerginlik ve Rumların hukuk dışı uygulamaları devam ederken, geçen yıl mayısta Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, Rumların Ada'nın batısında bulunan Baf kentindeki havaalanının askeri kısmı ile Larnaka yakınlarındaki bir deniz üssünü Fransız askerlerinin kullanımına açacağı duyurulmuştu.

Şubat ayı başında Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Kıbrıs Rum kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirmişti.

Rum haber kaynakları ise Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles de Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığını açıklamıştı

(AA)


Hadise aşkı bir kez daha ele verdi!
Acun Ilıcalı'nın şovu Survivor'a damga vurdu!
Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek
Sürpriz aşk patladı!
Şeyma'nın paylaşımı olay oldu: Acun farkı!
<p>Türkiye’nin tanıtımına destek olmak isteyen gönüllü drone pilotları kış manzaralarından oluşan bi

Türkiye´den Enfes Kar Manzaraları İHA Kamerasında

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tilkilerin karla kaplı arazideki avı renkli görüntüler oluşturdu

iPhone sahipleri bu ayara dikkat! Mutlaka değiştirin