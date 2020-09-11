Kibirli ama aciz

Türkiye’nin Akdeniz’de karasuları hakimiyeti konusunda haklı mücadelesi ve Libya’daki meşru kazanımlarınıi çekemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsika’da Türkiye’ye karşı organize etmeye çalıştıığı 6 Güney Avrupa ülkesiyle MED7 toplantısı düzenledi. Öncesinde düşmanca açıklamalarının dozunu iyice artıran Macron, “Bizim savaşımız Türkiye’yle değil Erdoğan’la. Ona karşı birleşerek ortak savaş vermeliyiz” dedi. Akdeniz’de geçtiğimiz aylarda sahte taciz hikayesi uyduran Macron, Türkiye’nin NATO ülkesi gibi davranmadığını da iddia ederek ‘Türkiye’nin artık bir ortak olmadığını ilan etmek gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun kabul edilemez davranışlarına karşı Avrupa’nın kararlı olmalı” dedi.

GERÇEKLERİ SAPTIRDI



Macron ayrıca “Türkiye, Yunanistan’ın meşru haklarını görmezden gelerek Libya hükümetiyle de kabul edilemez bir anlaşma imzaladı. Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri de kabul edilemez. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı” şeklinde konuştu.

ÜSTÜ KAPALI ASİMİLASYON



Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk azınlığa baskılarını da artırdı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Yunanistan 1960’lardan sonra cunta rejiminin başlatmış olduğu uygulamaları devam ettirerek Türk azınlığın haklarını aşındırmaya devam ediyor. Yıllardır bunu yapıyor. Ssoydaşların hak ve hukukunun savunacağız” dedi.

AKDENİZ’DE TACİZ YALANINI TEKRARLADI



Akdeniz’de geçtiğimiz aylarda bir Türk savaş gemisinin NATO görevindeki Fransız gemisini taciz ettiğine dair yalanı tekrarlayan Macron, Türkiye’ye iftira atmayı sürdürdü.

DIŞİŞLERİ’NDEN SERT TEPKİ! ACZİYET VE ÇARESİZLİK



Macron’un açıklamalarına Ankara’dan sert tepkiler yükseldi. Dışişleri Bakanlığı da”Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır. Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron iç açısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Fransa, AB’yi kendi dar bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır” açıklamasında bulundu. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yaptığı bildirildi.

KARAADA’YA DA ASKER ÇIKARDILAR



Provokatif adımları sürdüren Yunanistan, Meis Adası’nın ardından Karaada’ya da asker çıkardı. Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü ve Meis-Karada arası nöbet değişimi yaptıkları da görüldü. Daha önce de Yunan askerlerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi görüntülenmişti.

‘BECERİKSİZLİĞİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR’



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de peş peşe attığı tweetlerde “Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur. Bay Macron, burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Suriye’de PKK/PYD, Libya’da Hafter, Akdeniz’de Yunanistan’la başarısızlığa koşuyor” dedi.