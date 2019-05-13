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  3. Keşmir'de 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz halkı sokağa döktü

Keşmir'de 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz halkı sokağa döktü

Keşmir'de 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz halkı sokağa döktü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde binlerce kişi, 3 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğraması üzerine sokağa döküldü.

Yetkililer, Sumbal bölgesinde bir köyde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve şüphelinin yaşının sahte doğum belgesiyle düşük gösterilmeye çalışıldığı iddiası üzerine binlerce kişinin dün Sumbal'da, bugün de civar köy ve kasabalarda gösteri düzenlediğini bildirdi.

Göstericiler, ailenin, yaşını düşük göstererek şüphelinin ömür boyu hapis cezası almasının önüne geçmeye çalıştığını savundu.

Yerel yöneticilerden Baseer Han, polisin şüpheliyi tutukladığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Han, küçük kızın 8 Mayıs'ta tedavi altında alındığını da kaydetti.

(AA)

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