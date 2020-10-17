17 Ekim 2020 Cumartesi 14:41 | Son Güncelleme:
Keşif uçuşu yaptığı sırada fark edildi: İşgalci Ermenistan'a ait İHA düşürüldü
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan işgalci Ermenistan'a ait bir insansız hava aracınının düşürüldüğünü açıkladı.
Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan işgalci Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği belirtildi.