Kerkük'te tarım arazilerini ateşe veren DEAŞ'a operasyon

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesine bağlı Gurra ve Mahkur tepelerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlattıklarını söyledi.

Çiftçilere ait yüzlerce hektarlık ekili tarım arazisini yakan teröristlerin kırsal bölgelerde gizlendiğini dile getiren Harbiye, operasyona Komutanlık bünyesindeki tüm güvenlik gücünün katıldığını belirtti.

Harbiye, günlerce sürmesi beklenen operasyon kapsamında Kerkük'ün güneyinde çiftçilerin tarım arazilerine zarar veren DEAŞ mensuplarının tümünü etkisiz hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, bir haftadır Kerkük'ün güneyinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe veriyor.

Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını söylemişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

AA