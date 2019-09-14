Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 'Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının hizmete geçirilmesi önceliğimiz'

'Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının hizmete geçirilmesi önceliğimiz'

'Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının hizmete geçirilmesi önceliğimiz'

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük-Ceyhan petrol borunun aynı güzergahta ve ilave hatla güçlendirilerek yeniden faaliyete başlamasının Türkiye'nin stratejik önceliği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bağdat'ta katıldığı "Irak Enerji Formu" sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerinin iki ülkenin "en stratejik ilişkilerinden" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yıldız, "DEAŞ terör örgütü defedildikten sonra Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının faaliyete geçmesi yeniden gündemimizde. Bu kapsamda Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının aynı güzergahta ve ilave bir hatla güçlendirilerek yeniden faaliyete başlaması bizim için stratejik öncelik." ifadesini kullandı.

İki ülke enerji ilişkilerinin sadece petrol ile sınırlı olmadığını belirten Yıldız, "Irak ile enerji ilişkilerimizin bir boyutu da elektrik. Türkiye, Irak'a elektrik vermek istiyor. Bunun önündeki engellerden birisi, Irak tarafında elektriği taşımak için hatlarda eksiklik olması. Bu eksiklikler giderilirse, önümüzdeki dönemde başta Musul olmak üzere Türkiye'ye yakın bölgelere elektrik verilmesi söz konusu olacak." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yıldız, Bağdat'taki forumda Irak ve Türkiye enerji ilişkileriyle ilgili konuşma yaptı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
'Zamanında çok kazandım, şimdi param yok'
'Güney'e kardeş istiyoruz'
<p>Görüntüler, Hindistan´ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi. Aşırı yağışlar son

Barınağı Su Bastı, Aslanlar Sokağa Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çankırı'da art arda depremler

Bursa’da yedi emin deposunda büyük yangın