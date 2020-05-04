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Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğu Kenya'nın Somali sınırında yaşayanlar teravih namazı kılmak için gizlice sınırın öbür tarafına geçiyor.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, sınırdaki Mandera şehrinde yaşayan Kenyalılar, ramazanda topluca teravih kılmak için camilerin açık olduğu Somali tarafına geçmeye başladı.

Manderalı yerel yetkililer, güvenlik operasyonlarının başlatıldığını ve sınırı geçenlerin gözaltına alınarak 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıkladı.

SINIRLARDAKİ ŞEHİRLERDE İNCELEME BAŞLATILDI

Hükümet yetkilileri ise sınır geçişinin salgının büyümesine yol açabileceği endişesiyle sınırdaki Wajir ve Garissa şehirlerinde de inceleme başlattı.

Mogadişu hükümetinin yasağına rağmen Somali'deki çok sayıda caminin sosyal mesafe kurallarını uygulayarak toplu ibadetleri sürdürdüğü belirtiliyor.


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