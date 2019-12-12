Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8045
  • 6,4693
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı

Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı

Kenya'da iki otobüs çarpıştı: 7 ölü, 60 yaralı

Kenya’da karşı yönlerdeki otobüslerinin çarpışması sonucu en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mombasa-Nairobi otoyolunda gece saatlerinde aynı şirkete ait iki otobüs, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Otobüs şoförleri kaza anında hayatını kaybederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Öte yandan ülkede son bir haftada çok sayıda otobüsün kazaya karışması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

AA


Hercai dizisinde flaş gelişme!
'Evliyken aldatıldım'
Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
<p>Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter´dan yaptığı paylaşımda, 'Dünyada sayılı ülkenin üzer

TUFAN ile Yapılan Atışta Namlu Çıkış Enerjisi Rekoru Kırıldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

Abdülhamid Han'ın şahsi eşyaları ilk kez sergide