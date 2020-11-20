Her yıl yüzlerce çocuk Kenya sokaklarında kayboluyor. Korunmasız kadınların hedef haline getirildiği ülkede, özellikle evsiz annelerin çocukları çalınıyor. Çocukları kimin çaldığı veya nereye götürdüğü ise sır olarak kalıyor.

BBC News tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Afrika'da insan ticareti boy göstermeye devam ediyor. Kenya'da evsiz annelerden çalınan bebekler karaborsada satılıyor.

Herhangi bir ticari mal unsuru olarak görülen bebeklerin, hayatta olup olmadıkları dahi bilinmiyor. Çocuklar yalnızca en fazla parayı veren kim ise ona satılıyor.

KURBAN OLARAK KULLANILIYORLAR

İnsan ticareti yaptığı tespit edilen bir kadınla yapılan görüşmede edinilen bilgiler ise kan donduracak cinsten. Söz konusu kadının aktarımına göre bebekler, çocuk sahibi olamayan aileler tarafından alınıyor veya çeşitli ritüellerde kurban olarak kullanılıyor.

Çalınan çocukların nereye götürüldükleri bilinmezken, acılı anneler ise geride travmalarıyla başbaşa kalıyorlar.