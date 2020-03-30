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  3. Kenya'da 50 milletvekili koronavirüs testi yaptırmak istedi

Kenya'da 50 milletvekili koronavirüs testi yaptırmak istedi

Kenya'da 50 milletvekili koronavirüs testi yaptırmak istedi

Kenya'da 50'nin üzerinde milletvekili ve meclis çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle test olmak istedi.


The Daily Nation’ın haberine göre, hastalığa yakalanan Rabai Milletvekili Kamoti Mwamkale’yle temas kurduğundan şüphelenen 50'den fazla milletvekili ve meclis çalışanı, test yaptırmak için Sağlık Bakanlığına başvurdu.

17 Mart’ta mecliste oturuma katılan vekil Mwamkale’nin virüsü Kilifi Vali Yardımcısı Gideon Saburi’den kaptığı tahmin ediliyor.

Vekilin, kabinedeki bakanlarla ve diğer üst düzey isimlerle iletişim kurup kurmadığı henüz bilinmiyor.

Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı ülkedeki vaka sayısı 42.

AA


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