Kendisinden zengin yalnızca bir kişi kaldı: Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Bill Gates'in servetini geride bıraktı

Teknoloji devleri Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, 7,2 milyar dolarlık servetini 128 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

Aksam.com.tr'nin Bloomberg Milyarderler Endeksi'nden aktardığı habere göre, Tesla şirketinin S&P 500 endeksine katılmasının ardından hisse senetlerinde patlama yaşandı.

Tesla şirketinin değeri 500 milyar doların üstüne çıkarken, Elon Musk'ın serveti ise 7,2 milyar dolardan 128 milyar dolara çıktı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 127,2 milyar dolarlık servetini geride bırakan Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 243 milyar dolarlık servetinin ardından ikinci oldu.

Tesla, söz konusu gelişmenin ardından dünyanın en değerli araba markası oldu.