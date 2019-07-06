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  3. Kendini at sanıyor! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Kendini at sanıyor! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Kendini at sanıyor! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Norveç'te yaşayan Ayla Kristine'nin atlara olan sevgisi giderek tuhaf bir hal aldı. At gibi koşup ve zıplayan Kristine'nin görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Ayla Kristine isimli kadın Norveç’te atlara olan ilgisinden dolayı at gibi koşmaya başladı. Koşarken ellerini de kullanan kadının atlar gibi hareketler sergilemesi dikkat çekti.

4 yaşından beri atlarla olduğunu ifade eden Kristine, “Küçükken köpekleri çok severdim hep bir köpek olmak istemiştim. Büyüyünce binicilik yapmaya başladım ve atlara merak sardım” dedi. Kristine, at gibi koştuğu ve yüksek atlama denemeleri yaptığı videolar için YouTube ve Instagram'da açtığı hesapları ise binlerce kişi tarafından takip ediyor.

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