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Kendilerini savaşa zorlayan komutanlarını öldürdüler

Kendilerini savaşa zorlayan komutanlarını öldürdüler

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada, Donbass’ta görev yapan Ukraynalı askerlerin Donetsk’e yönelik operasyona katılmayı reddederek, kendilerini tehdit eden komutanlarını öldürdükleri belirtildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Harekât Komutanlığı Sözcüsü Daniil Bezsonov, Donbass’ta görev yapan Ukraynalı askerlerin Donetsk topraklarına sızma amacıyla planlanan operasyona katılmayı reddederek, kendilerini emri yerine getirmek için tehdit eden komutanlarını öldürdüklerini kaydetti.

Bezsonov’un açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 35. Tugay Komutanı Nikolay Palas, üst düzey komutalarına karşı temize çıkmak için 88. Tabur subayı Yüzbaşı Golik’e sabotaj grubunun başına geçerek Donbass topraklarına yönelik operasyon gerçekleştirme emri verdi. Bezsonov, “Golik’in emrindeki askerler, bir önceki operasyonun başarısız olduğu ve kayıplar verildiği gerekçesiyle emri yerine getirmeyi reddetti. Golik önce askerleri vicdanlı olmaya çağırdı, ardından askeri mahkeme ve hapis cezası ile tehdit etti. Çıkan tartışmada askerlerden biri otomatik tüfeği ile komutanına ateş etti” diye konuştu.

Olaydan sonra tugay komutan Palas’ın Yüzbaşı Golik’in ölümünün Donetsk tarafından açılan ateş sonucu vurulma sonucunda gerçekleşmiş gibi gösterilmesi için talimat verdiğini ifade eden Bezsonov, Ukraynalı komutanın bu şekilde olayı örtbas ederek cezadan kaçmayı umduğunu vurguladı.

Donetskli yetkililer daha önce birçok kez Ukraynalı askerlerin psikolojik durumlarının kötüye gittiğini ve morallerinin bozuk olduğunu, bu kişilerin yağma yaptıklarını, ayrıca sarhoş olarak aralarında kavga ettiklerini, askerlerin firar ve hatta intihar etmesine neden olan tüzük dışı davranışlarda bulunduklarını ifade etmişti.

(Sputnik News)

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