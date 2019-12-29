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  3. Kendilerine özel 'krallık' kuruyorlar

Kendilerine özel 'krallık' kuruyorlar

Kendilerine özel 'krallık' kuruyorlar

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Meghan Markle, ülkenin gündemine oturacak bir girişim için harekete geçti.

Sussex markasını tescil ettiren çift, gazeteden dergiye kadar 100’den fazla ürün çıkarmaya hazırlanıyor. Aile içindeki kriz haberleri manşetlerden düşmezken, Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarına sahip olan çiftin son hamlesi ortaya çıktı. Sussex ismini markalaştırmak için harekete geçen çift, gerekli başvuruları yaparak tescil işlemlerini tamamladı. 100’ü aşkın ürünü kapsayan tescil işlemlerinde, eğitim kitaplarından gazetelere, dergilerden kıyafetlere kadar birçok seçenek bulunuyor. Atılan ikilinin Sussex Royal derneği adı altında global bir marka imparatorluğu yaratmak istediği şeklinde yorumlandı.


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