Kendilerine özel 'krallık' kuruyorlar

Sussex markasını tescil ettiren çift, gazeteden dergiye kadar 100’den fazla ürün çıkarmaya hazırlanıyor. Aile içindeki kriz haberleri manşetlerden düşmezken, Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarına sahip olan çiftin son hamlesi ortaya çıktı. Sussex ismini markalaştırmak için harekete geçen çift, gerekli başvuruları yaparak tescil işlemlerini tamamladı. 100’ü aşkın ürünü kapsayan tescil işlemlerinde, eğitim kitaplarından gazetelere, dergilerden kıyafetlere kadar birçok seçenek bulunuyor. Atılan ikilinin Sussex Royal derneği adı altında global bir marka imparatorluğu yaratmak istediği şeklinde yorumlandı.