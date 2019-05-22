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  3. Kemal Sunal'ın filmi Rusya'da gerçek oldu

Kemal Sunal'ın filmi Rusya'da gerçek oldu

Kemal Sunal'ın filmi Rusya'da gerçek oldu

Rusya’da bir kişi kendi yaptığı evi traktörüyle taşıyarak seyyar ev oluşturdu. Rusya’daki görüntüler akıllara Kemal Sunal’ın “Gülen Adam” filmini getirdi.

Rusya'da bir kişi kendi imkanlarıyla bir ev yaptı. Büyük bir sobası da bulunan evi istediği gibi taşıyabilmeyi hedefleyen kişi evin altına kızak görevi yapması için büyük boru profilleri yerleştirdi. Evi bir traktörün arkasına römork gibi bağlayan adam evi traktörüyle istediği yere götürdü.

Rusya'nın kuzeyinde kırsal bir alanda seyir halindeyken evi fark eden bir sürücü cep telefonu kamerası ile evi kayıt altına aldıktan sonra sosyal medyada paylaştı. Ruslar ise bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Akıllara, 1989 yılında Kartal Tibet'in yönettiği ve başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı “Gülen Adam” filmi geldi.  

(İHA)

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