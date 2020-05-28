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  3. Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine ret
28 Mayıs 2020 Perşembe 03:33 | Son Güncelleme:

Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine ret

Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine ret

ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetti.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), karardan ötürü Newsom’a teşekkür etti. Arıkan’ı katleden terörist Sasunyan’ın 27 Aralık 2019’da yapılan duruşmasında şartlı tahliye talebi kabul edilmiş, mahkeme kararına Türk ve Amerikalı yetkililer karşı çıkmışlardı. Newsom’a Türkiye’den ve ABD’den çok sayıda mektupla kararı durdurması talep edilmişti.


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