Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine ret

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), karardan ötürü Newsom’a teşekkür etti. Arıkan’ı katleden terörist Sasunyan’ın 27 Aralık 2019’da yapılan duruşmasında şartlı tahliye talebi kabul edilmiş, mahkeme kararına Türk ve Amerikalı yetkililer karşı çıkmışlardı. Newsom’a Türkiye’den ve ABD’den çok sayıda mektupla kararı durdurması talep edilmişti.