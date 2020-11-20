Kedi miyavlamasını insan diline çeviren uygulama

Eski bir Amazon Alexa mühendisinin geliştirdiği ve ilk aşamalarda olduğu belirtilen ‘MeowTalk’, sesleri kaydedip daha sonra ne anlama geldiğini belirlemeye çalışıyor. Uygulama şimdilik “Besle beni”, “Kızgınım”, “Beni yalnız bırak” gibi sadece 13 sözden oluşan bir dağarcığa sahip.

Uygulamanın hala geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu belirtildi.