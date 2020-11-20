20 Kasım 2020 Cuma 01:15 | Son Güncelleme:
Kedi miyavlamasını insan diline çeviren uygulama
İnsanların, kedilerin miyavlayarak aslında ne demek istediklerini anlamasını amaçlayan bir uygulama geliştirildi.
Eski bir Amazon Alexa mühendisinin geliştirdiği ve ilk aşamalarda olduğu belirtilen ‘MeowTalk’, sesleri kaydedip daha sonra ne anlama geldiğini belirlemeye çalışıyor. Uygulama şimdilik “Besle beni”, “Kızgınım”, “Beni yalnız bırak” gibi sadece 13 sözden oluşan bir dağarcığa sahip.
Uygulamanın hala geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu belirtildi.