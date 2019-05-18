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  3. KDC'de Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 10 kişi öldü

KDC'de Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 10 kişi öldü

KDC'de Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 10 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grupların saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Beni kentine bağlı Kilhewa beldesine saldırı düzenledi.

Belde halkına yönelik saldırıya, bölgedeki askerler karşılık verdi. Saldırıda 9 sivil, 1 asker yaşamını yitirdi.

Ordu, saldırının ardından bölgede operasyon başlattı.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, ülkesinden sürüldüğünden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor. ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde çok sayıda saldırı düzenledi.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

(AA)

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