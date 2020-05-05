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  3. Kazakistan'dan önemli hamle... Arjantin'e uranyum satacak

Kazakistan'dan önemli hamle... Arjantin'e uranyum satacak

Kazakistan'dan önemli hamle... Arjantin'e uranyum satacak

Kazakistan Atom Şirketi Kazatomprom, Arjantin'e uranyum tedarik edilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.

Kazakistan Atom Şirketi Kazatomprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin şubatta kazandığı ihale üzerine Arjantin'in Dioxitek S.A firmasıyla ülkenin nükleer enerji santralleri için uranyum tedariki anlaşması imzaladığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, anlaşmanın, Kazatom'un Güney Amerika piyasasında varlığını güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu anlaşma, Kazakistan ile Arjantin arasında uranyum alanında iş birliğinin yenilendiğine işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

Dünyanın büyük uranyum üreticilerinden Kazatomprom, Kazakistan'da bulundurduğu 24 yatakta yılda ortalama 20 bin tonun üzerinde uranyum üretiyor.

Kazak uranyumu, Çin'in yanı sıra Güney ve Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına satılıyor.


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