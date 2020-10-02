02 Ekim 2020 Cuma 20:54 | Son Güncelleme:
Kazakistan Deniz Kuvvetleri'nden Hazar Denizi'nde tatbikat
AA
Kazakistan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde askeri bir tatbikat gerçekleştirdi.
Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin Hazar'da tatbikat yaptığı belirtilerek, deniz sularında silahlı çatışmada askeri operasyonlar yürütmek için koşulların oluşturulduğu aktarıldı.
Açıklamada, tatbikatın kontrol organlarıyla gemi komutanlarının hazırlık düzeyini belirlemeyi, askeri operasyonların katılımcılarının uygulama becerileri ve etkileşimini geliştirmeyi sağladığı kaydedildi.