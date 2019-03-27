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  3. Kazakistan'da 13 kişiyi taşıyan helikopter düştü

Kazakistan´da MI-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi öldü

Kazakistan´da MI-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi öldü

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığına ait, 13 kişiyi taşıyan helikopterin yerel saatle 17:35´te düştüğü, helikopterin tamamen yandığı belirtildi. Bakanlık, helikopterin düşme nedeninin araştırıldığını duyurdu.

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaşarak, kazadan kurtulan mürettebat olmadığını duyurdu.

(DHA)

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