Kavaklıoğlu'na Güneş Nişanı! Japon büyükelçi: Biz de tek millet, iki devletiz

Japonya Büyükelçiliği İkametgahı’ndaki törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Miyajima, Japon İmparatorluk Saray’ında onaylanan nişanı Kavaklıoğlu’na verdi. Ankara’nın Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, “Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzak fakat kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet, tek millettir” diye konuştu. Bu güzede nişanın kendisini ve ailesini onurlandırdığını dile getiren Kavaklıoğlu ise kendisi için unutulmaz bir gün yaşadığını söyledi.