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  3. Katliam TIR'ından son feryat: Ölüyorum anne

Katliam TIR'ından son feryat: Ölüyorum anne

Katliam TIR'ından son feryat: Ölüyorum anne

İngiltere’nin güneydoğusundaki Essex’de TIR’ın içinde bulunan 39 cesedin kaçak yolla ülkeye girmeye çalışan Vietnamlılara ait olabileceği belirtildi.

İngiltere’nin güneydoğusundaki Essex’de TIR’ın içinde bulunan 39 cesedin kaçak yolla ülkeye girmeye çalışan Vietnamlılara ait olabileceği belirtildi. 26 yaşındaki Pham Thi Tra My’ın de TIR’da öldüğü düşünülen Vietnamlılardan olduğu iddia edildi. My, salı günü ailesine attığı mesajda şunları yazdı: “Anne, baba, yurt dışına çıkışım başarısız olduğu için çok üzgünüm. Ölüyorum, nefes alamıyorum. Sizi çok seviyorum.” My’ın ağabeyi Pham Ngoc Tuan kardeşinden hiç haber alamadığını söyledi. 

Kaçakçılar ücretleri geri ödedi

Bazı aileler, insan kaçakçılarının kendilerine ödenen ücretin bir kısmının iade edildiğini belirtti. Vietnamlı 20 yaşındaki Nguyen Dinh Luong’ın da 39 kurbandan biri olduğu düşünülüyor.

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