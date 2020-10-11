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  • Katar'ın F-35 almak için ABD'ye resmi talepte bulunması İsrail'i rahatsız etti
11 Ekim 2020 Pazar 20:00 | Son Güncelleme:

Katar'ın F-35 almak için ABD'ye resmi talepte bulunması İsrail'i rahatsız etti

Katar'ın F-35 almak için ABD'ye resmi talepte bulunması İsrail'i rahatsız etti

İsrail, bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile bölge ülkelerine yapılacak silah satışlarına engel olmaya devam ediyor. İsrail İstihbarat Bakanı Cohen “İsrail, ABD'nin Katar'a F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacak” dedi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile ABD’nin Katar’a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacaklarını aktardı. 

Cohen, Katar’a F-35 satılmasına ilişkin ise “Bölgedeki güvenlik ve askeri üstünlüğümüz bizim için en önemli şeydir. Bölgemiz hala İsviçre’ye dönüşmedi" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail’in ABD aracılığı ile ilişkilerin normalleştirme anlaşmasının ardından ABD, BAE’nin F-35 almasına onay vermeyi kabul etmişti. İsrail, ise BAE’nin F-35 almasından rahatsız olacağını dile getirmişti.

Öte yandan ABD, İsrail’in “niteliksel askeri üstünlüğünü” koruma ilkesi altında bölgedeki diğer ülkelere ileri düzey silah satışları konusunda İsrail’e danışıyor.

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