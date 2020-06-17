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  3. Katar'dan Libya'daki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısı
17 Haziran 2020 Çarşamba 22:25 | Son Güncelleme:

Katar'dan Libya'daki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısı

Katar'dan Libya'daki toplu mezarlar için bağımsız soruşturma çağrısı

Katar, Libya'nın Terhune kentinde toplu mezarlar bulunmasını kınayarak, sorumluların ortaya çıkartılması için bağımsız ve tarafsız bir soruşturma açılmasını istedi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar devleti, Libya'daki bazı tarafların vahşi ve acımasız milisler kullanarak Libyalıların kanına ve yaşam hakkına saygısızlık ettiğini vurguladı.

Haberde, Katar'ın Terhune'de toplu mezar bulunmasını kınadığı ve suçluların bulunması için bağımsız ve tarafsız soruşturma isteyen devletlerin sesine ortak olduğu ifade edildi.

Libya ordusu, 5 Haziran'da Terhune'yi ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlemiş, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar tespit edilmişti.

Libya hükümeti, "sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif, işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.

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