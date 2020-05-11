Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0723
  • 7,657
  • 386.182
  • 97792.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Katar'dan koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 100 bin uçak bileti

Katar'dan koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 100 bin uçak bileti

Katar'dan koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 100 bin uçak bileti

Katar'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Katar Havayolları, koronavirüsle mücadele kapsamında dünya çapındaki sağlık çalışanlarına 100 bin ücretsiz uçak bileti verileceğini açıkladı.

Katar Havayolları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dünya çapındaki sağlık çalışanlarına 100 bin ücretsiz uçak bileti verileceğini açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Katar Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın birçok ülkesindeki sağlık çalışanlarına bu kriz karşısındaki kahramanca gayretleri için takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Açıklamada, sağlık çalışanlarının kendileri için ayrılan 100 bin bedava uçak biletini 12 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar internet üzerinden temin edebilecekleri duyuruldu.

Kampanyayla, sağlık çalışanlarına ve yanlarındaki bir kişiye gidiş dönüş bileti verileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda alınan biletlerle Katar Havayolları'nın uçuş noktalarından herhangi birine gidilebileceği ifade edildi.

Katar Havayolları, salgın nedeniyle tahliye uçuşları haricinde seferlerini durdururken, yakın zamanda uçuşlara yeniden başlanacağını açıklamıştı.


ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı

Berber ve kuaförler açıldı! Objektife yansıyan kareler