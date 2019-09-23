Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7251
  • 6,2974
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek

Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek

Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Şeyh Temim, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin, Paris İklim Anlaşması'nın başarılı olması için elinden geleni yaptığını söyledi.

İklim değişikliğinin, yaşadığımız asrın en tehlikeli problemlerinden biri olduğunu dile getiren Katar Emiri, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkesinin, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere 100 milyon dolarlık destek vereceğini" ifade etti.

- Karbon-nötr Dünya Kupası

Katar'ın ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca 200 megavat güneş enerjisi üretmeyi hedeflediğini aktaran Şeyh Temim, ülkesinde yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'na işaretle "çevre dostu" bir şampiyona düzenleyeceklerini kaydetti.

Şeyh Temim, stadyumlarda, güneş enerjisi, soğutma teknolojisi ve tasarruflu aydınlatma sisteminin kullanımıyla şampiyonanın karbon-nötr olacağını vurguladı.

- Paris İklim Anlaşması

Aralık 2015'te imzalanan ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'nı şimdiye kadar anlaşmaya taraf 197 ülkeden 185'i onayladı.

Anlaşmayla 21'inci yüzyılın ikinci yarısında net sıfır emisyona ulaşılması ve küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması hedefleniyor.

Türkiye, Paris Anlaşması'nı nisan 2016'da New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisiyle imzaladı.

Öte yandan Paris İklim Anlaşması Türkiye dahil 12 ülkede hala yürürlüğe girmedi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için taraf ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Günaydın için kampanya başlatıldı
Firuze dizisine sürpriz ikili
Akın Akınözü: Bir kez daha şükürler olsun
Tülin Şahin hamilelikte kaç kilo aldı?
'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
<p>MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde buluna

MHP Lideri Devlet Bahçeli Hastanede... İşte Bahçeli´nin Son Durumu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

50 yıl sonra yeniden görüldü

21.yüzyılın en iyi 11'i!