Katar'dan BAE'ye '2 bin 105 hak ihlali' suçlaması

Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Semih el-Meri'nin BAE'nin ihlallerine ilişkin hazırlanan raporla ilgili Cenevre'de yaptığı açıklamalar, komitenin internet sitesinde yayımlandı.

BAE'nin Katar vatandaşları ve sakinlerinin haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Katar'a abluka uygulamaya başladıkları Haziran 2017'den bu yana BAE'nin 2 bin 105 ihlal gerçekleştirdiği, bunlardan 1212'sinin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına yönelik olduğu kaydedildi.

UAD'nin BAE aleyhinde aldığı geçici önlemler kararının uygulanması için Abu Dabi yönetiminin bir mekanizma kurmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu durumun da Katarlılar ve Katar'da yaşayanlara yönelik ayrımcı uygulamaların sürdürüldüğü anlamına geldiği aktarıldı.

Açıklamada, yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ve sakinlerine yönelik ihlallerine ilişkin de rapor yayımlanacağı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) sunulacağı ifade edildi.

- KATAR'IN BAE'YE KARŞI UAD'DE DAVA AÇMASI

UAD tarafından, Haziran 2018'de yapılan açıklamada, Katar'ın, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin BAE tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Divana başvurduğu belirtilmişti.

Katar'ın BAE aleyhine açtığı davanın gerekçesinin "ayrımcılık ve Katar halkına yönelik insan hakları ihlalleri" olduğu aktarılan açıklamada, Doha yönetiminin Katarlıların BAE'den sınır dışı edildiğini, ülkeye alınmadığını ve hava sahası ile limanların Katar vatandaşlarına kapatıldığını iddia ederek BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade edilmişti.

Şikayetler arasında BAE'deki "Al Jazeera" televizyonunun ofislerinin kapatılması, Katar halkının düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve nefrete teşvikin yer aldığı kaydedilmişti.

UAD, 23 Temmuz 2018'de de BAE'nin abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmederek Katar'ın tedbir talebini kabul etmişti.

UAD'nin BAE aleyhinde aldığı geçici önlemler kararında 5 Haziran 2017'de BAE'nin uygulamalarıyla parçalanan ailelerin yeniden birleştirilmesi, uygulamalardan etkilenen Katarlı öğrencilere yeniden fırsat verilmesi ya da başka bir ülkede eğitim istemeleri durumunda gerekli resmi evrak taleplerinin yerine getirilmesi gibi bazı bağlayıcı maddeler olduğu kaydedilmişti.

- KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

AA