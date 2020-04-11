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  3. Katar ve Ürdün'de koronavirüs vakaları artıyor

Katar ve Ürdün'de koronavirüs vakaları artıyor

Katar ve Ürdün'de koronavirüs vakaları artıyor

Koronavirüs vaka sayısı Katar'da 2 bin 728'e, Ürdün'de 381'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 2 bin 728'e, Ürdün'de 381'e yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 216 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 2 bin 728'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 247 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Said Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 381'e yükseldiğini belirtti.

Cabir, toplam iyileşen kişi sayısının da 177 olduğunu ifade etti.


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