Katar Emiri'nden BM'de sert İsrail tepkisi: Uluslararası toplumun acizliğini kınadı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin aleyhindeki uzlaşmaz ve inatçı tavrını eleştirerek uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasını kınadı

AA'da yer alan haberdeki Şeyh Temim'in konuşmasında, "Filistin davasının haklılığı konusunda uluslararası bir fikir birliği bulunuyor. Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'ne boğucu ablukanın dayatılması ve yerleşim birimleri politikasının sürekli genişlemesi karşısında aciz kalıyor ve mücadele için etkin herhangi bir adım atmıyor." şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Adil ve arzu edilen barışın ancak İsrail'in Arap Barış Girişimi'nin dayandığı, Araplar tarafından kabul edilen uluslararası meşruiyet referansları ve kararlarına tam bağlılıkla gerçekleştirilebileceğini belirten Şeyh Temim, uluslararası topluma çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"İsrail yasal sorumluluklarını yerine getirmeli ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırmaya zorlanmalıdır. Güce değil uluslararası kararlara dayanan güvenilir müzakereler yoluyla barış süreci yeniden yoluna koyulmalıdır."

"KÖRFEZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ AMBARGOYU KALDIRMAKLA BAŞLAYACAK"

Konuşmasın Körfez krizine de değinen Katar Emiri şunları söyledi:

"Katar'a yönelik 3 yıldan uzun süredir devam eden yasadışı ve adaletsiz ambargonun ardından çeşitli alanlardaki ilerleme ve gelişme yolunda yürümeye devam ediyoruz."