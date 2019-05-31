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31 Mayıs 2019 Cuma 07:40 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 07:43

Katar Emiri Al Sani, ülkede yeni bir medya kenti inşası yasasını onayladı

Katar Emiri Al Sani, ülkede yeni bir medya kenti inşası yasasını onayladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede yeni bir "medya kenti" inşası yasasını onayladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede medya faaliyetlerinin idaresi ve geliştirilmesini hedefleyen "medya kenti" inşası yasasını onayladı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim, kendi bağımsız bütçesi olacak ve sınırları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan medya kenti inşası yasasına onay verdi.

Söz konusu medya kentiyle Katar'da basın faaliyetlerinin idaresi ve geliştirilmesi, uluslararası basın, teknoloji şirketleri, basın ve dijital basın alanında araştırma ve eğitim veren kurumların buraya çekilmesi hedefleniyor.

Televizyon ve radyo yayın izinleri ile gazete, dergi ve kitap yayın ve dağıtım izinlerinin verilmesi gibi yetkilere sahip ve serbest bölge hükmünde olacak medya kentinin Katar'daki yerel medyayı da destekleyeceği belirtildi.

Skynews Arabia, CNN Arabia ve MBC gibi büyük medya şirketlerinin merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyor. Katar, söz konusu medya kentiyle dünyadaki medya şirketleri için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

(AA)

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