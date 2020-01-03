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Trump: Kasım Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi

Trump: Kasım Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi

ABD Başkanı Trump,Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Kasım Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi. Ülkesinde de ondan korkanlar vardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. 

Trump, Twitter hesabından, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığı, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediği paylaşımını yaparak, İran'a müzakere için açık kapı bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin; "yıllar önce öldürülmeliydi. Ülkesinde de ondan korkanlar vardı" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. 

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

AA


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