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  3. Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani konuştu: İşte ilk hedefi

Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani konuştu: İşte ilk hedefi

Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani konuştu: İşte ilk hedefi

Kasım Süleymani’nin halefi İsmail Kaani, ilk hedefinin “ABD’nin bölgeden temizlenmesi” olduğunu açıkladı. Kaani, Süleymani’nin öldürülmesinin telafisinin tek yolunun bu olduğunu vurguladı.

TM Dijital Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani, devlet radyosuna konuştu.

Jerusalem Post’ta yer alan habere göre, Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün yeni komutanı Kaani, ilk hedefinin “ABD’nin bölgeden def edilmesi” olduğunu söyledi.

Kasım Süleymani’nin yolundan yürüyeceğini söyleyen Kaani, “Süleymani’nin öldürülmesini telafi edecek tek şey, ABD’nin bölgeden temizlenmesidir.” diye konuştu.


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