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Kasım Süleymani'nin defin işlemi başladı

Kasım Süleymani'nin defin işlemi başladı

İran medyası Kasım Süleymani'nin izdiham nedeniyle ertelenen defin işleminin başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü öldürülen Kasım Süleymani'nin naaşı, bugün defnedileceği yer olan memleketine ulaştı.

Kasım Süleymani'nin defin işlemi başladı Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler var.

Kasım Süleymani'nin defin işlemi başladı Yaşanan izdihamda 50 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kasım Süleymani'nin defin işlemi başladı İzdiham sonrası defin işlemlerinin ertelendiği açıklanmıştı. Bu açıklamadan belli bir süre sonra defin işlemlerinin tekrar başlandığı belirtildi.

 


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