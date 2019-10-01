Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,66
  • 6,1633
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kaşıkçı'nın oğlu konuştu: Bu suçun faillerinin cezalandırılacağına inanıyorum

Kaşıkçı'nın oğlu konuştu: Bu suçun faillerinin cezalandırılacağına inanıyorum

Kaşıkçı'nın oğlu konuştu: Bu suçun faillerinin cezalandırılacağına inanıyorum

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, babasının cinayet davasında Suudi Arabistan yargısına güvendiğini belirtti.

Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hamilelikte unutkan oldum'
Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
Düğünün ardından yaptığı paylaşım duygulandırdı
Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
Buse Varol aşkını haykırdı
<p>Bingöl´ün Solhan ilçesinin Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 Barajı nedeniyle sular altında ka

Arkeolojik Kazıda Ortaya Çıktı... 3 Bin Yıllık Buğday Taneleri!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ASELSAN'ın ürettiği elektrikli otobüsler yollara çıkıyor

Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi!